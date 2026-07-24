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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

134.96
CHF
6.98
CHF
5.45 %
09:38:35
SWX
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27.07.2026 10:23:59

SAP SE Buy

SAP
136.60 CHF 5.75%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe ein positives Quartal hinter sich, schrieb Nay Soe Naing am Montag nach dem Bericht. Das Management dürfte die Kosten unter Kontrolle bringen. Der Analyst senkte jedoch seinen Margenannahmen, womit er den höheren Kostendruck durch KI berücksichtigt./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10
Fallender SAP-Kurs >5 >20
Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
205.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
147.70 € 		Abst. Kursziel*:
38.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
147.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.02%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
24.07.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
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SAP SE 134.96 5.45% SAP SE