SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe ein positives Quartal hinter sich, schrieb Nay Soe Naing am Montag nach dem Bericht. Das Management dürfte die Kosten unter Kontrolle bringen. Der Analyst senkte jedoch seinen Margenannahmen, womit er den höheren Kostendruck durch KI berücksichtigt./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
147.70 €
|
Abst. Kursziel*:
38.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.02%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
11:08
|SAP-Aktie stürmt an die DAX-Spitze: Analysten nach Zahlenvorlage uneins (finanzen.ch)
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu SAP SE
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|134.96
|5.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:26
|
DZ BANK
T-Mobile US Kaufen
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Buy
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Nokia Buy
|10:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATOSS Software Buy
|10:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAP Buy
|10:09
|
Bernstein Research
Roche Outperform