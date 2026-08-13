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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Cisco von 120 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage nehme Fahrt auf, aber angesichts der Bewertung sei das Tempo zu gering, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.