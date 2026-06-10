SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg analysierte die Oracle-Geschäftszahlen am Donnerstag hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP. Der Schwung bei den Cloud-Apps der Amerikaner habe erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen. Dies sende auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Enterprise-Geschäft. Ogg erinnerte daran, dass der jüngste Microsoft-Bericht ähnlich zu werten gewesen sei./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
143.32 €
|
Abst. Kursziel*:
22.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
143.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.26%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
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