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13.08.2026 12:29:00

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag fester

SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 177,60 EUR.

SAP
165.46 CHF 0.39%
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Um 12:28 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 177,60 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'469 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 178,08 EUR. Bei 177,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 282'487 SAP SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 244,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 27,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 127,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 39,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,66 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,46 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 7.0543 11.69 159437034
Long 11.4328 6.06 159476111
Long 27.6292 1.00 158841433
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0282 13.00 159536285
Short 8.0689 8.78 157049043
Short 13.8146 3.97 158841453
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