NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Toby Ogg befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Expertenmeinungen zu zentralen Themen und Trends bei Kunden und Partnern, die für SAP von Bedeutung sind. Die Walldorfer dürften den Fachleuten zufolge die gesamten Softwareausgaben langfristig senken, wobei sich die Budgetverteilung hin zu Anbietern in den Bereichen Cloud, Observability und Cybersicherheit verschieben sollte, schrieb er./rob/edh/mis;