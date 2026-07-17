SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Toby Ogg befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit Expertenmeinungen zu zentralen Themen und Trends bei Kunden und Partnern, die für SAP von Bedeutung sind. Die Walldorfer dürften den Fachleuten zufolge die gesamten Softwareausgaben langfristig senken, wobei sich die Budgetverteilung hin zu Anbietern in den Bereichen Cloud, Observability und Cybersicherheit verschieben sollte, schrieb er./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
138.44 €
|
Abst. Kursziel*:
26.41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
137.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.96%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
17.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
17.07.26