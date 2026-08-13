Börse Frankfurt: LUS-DAX in Grün

Um 12:24 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.44 Prozent nach oben auf 26’473.00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’485.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’358.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 24’980.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 24’239.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’207.00 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.76 Prozent zu. Bei 26’576.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’191.80 EUR), QIAGEN (+ 2.01 Prozent auf 37.79 EUR), Commerzbank (+ 1.50 Prozent auf 39.97 EUR), Deutsche Bank (+ 1.06 Prozent auf 33.71 EUR) und SAP SE (+ 1.03 Prozent auf 177.78 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Brenntag SE (-1.34 Prozent auf 60.32 EUR), BASF (-1.33 Prozent auf 50.59 EUR), Daimler Truck (-1.03 Prozent auf 45.06 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.62 Prozent auf 73.40 EUR) und Symrise (-0.56 Prozent auf 89.16 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’449’756 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.625 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch