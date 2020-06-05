Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’562 -0.4%  SPI 17’332 -0.1%  Dow 46’667 0.2%  DAX 24’210 0.3%  Euro 0.9239 0.0%  EStoxx50 5’671 0.6%  Gold 4’146 1.3%  Bitcoin 87’267 1.8%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 65.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum bewegt sich der Franken nur wenig zu Euro und Dollar
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
HSBC-Aktie in Grün: Retail-Sparte Ägypten auf dem Prüfstand
KION-Aktie: Deutlicher Anstieg nach Prognose-Upgrade
CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

130.08
CHF
38.63
CHF
42.24 %
05.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 15:27:00

SAP SE Verkaufen

SAP
218.54 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal im Cloud-Bereich stark abgeschnitten, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Erwartungen sei das Ergebnis aber nicht stark genug gewesen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender SAP-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
236.15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
241.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten