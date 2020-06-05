SAP Aktie 345952 / DE0007164600
130.08CHF
38.63CHF
42.24 %
05.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 15:27:00
SAP SE Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal im Cloud-Bereich stark abgeschnitten, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts hoher Erwartungen sei das Ergebnis aber nicht stark genug gewesen./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Verkaufen
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
236.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
241.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt (finanzen.ch)
|
13:19
|Goldman Sachs Group Inc. gibt SAP SE-Aktie Buy (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)