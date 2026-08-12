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13.08.2026 16:55:13

Sixt SE St Kaufen

Sixt
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass Umsatz und Vorsteuerergebnis des Fahrzeugvermieters die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hätten. Angesichts der beibehaltenen Jahresziele erwarte er aber keine größeren Änderungen an den Konsensprognosen./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Kaufen 		Kurs aktuell:
73.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
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