Sixt 70.29 CHF 6.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass Umsatz und Vorsteuerergebnis des Fahrzeugvermieters die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hätten. Angesichts der beibehaltenen Jahresziele erwarte er aber keine größeren Änderungen an den Konsensprognosen./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.