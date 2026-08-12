Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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Sixt SE St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass Umsatz und Vorsteuerergebnis des Fahrzeugvermieters die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hätten. Angesichts der beibehaltenen Jahresziele erwarte er aber keine größeren Änderungen an den Konsensprognosen./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
74.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
73.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
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15:58
|Freundlicher Handel: SDAX legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
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09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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07:30
|EQS-News: 20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: 20th consecutive record quarter: SIXT increases H1 revenue by a currency-adjusted 11.3% to over two billion euros (EQS Group)
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31.07.26
|Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur Sixt SE St-Aktie (finanzen.net)
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30.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
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29.07.26
|Erste Schätzungen: Sixt SE St stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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28.07.26
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Sixt SE St.
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|13.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
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