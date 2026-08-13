Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach den vor einer Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "glänzende Haar-Geschäft" und den "Elektronik-Boom" beim Konsumgüterhersteller. Der positive Mengentrend im Bereich Consumer-Brands habe sich verfestigt. Zudem erwartet er für die Top-Marken weitere Marktanteilsgewinne. Wesentlicher Wachstumstreiber im Bereich Adhesive Technologies dürfte die steigende Anzahl an Henkel-Komponenten in Smartphones und im Elektronik-Geschäft bleiben./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Kaufen
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
77.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
77.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17:43
|DZ BANK bescheinigt Kaufen für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|70.84
|0.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|
Jefferies & Company Inc.
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|17:36
|
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Hannover Rück Neutral
|17:18
|
DZ BANK
grenke Kaufen
|17:05
|
DZ BANK
Carl Zeiss Meditec Halten
|16:59
|
DZ BANK
RWE Kaufen
|16:58
|
DZ BANK
Cisco Halten
|16:55
|
DZ BANK
Sixt Kaufen