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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Die beschleunigte Zunahme des kurzfristigen Cloud-Vertragsbestands (Current Cloud Backlog) sorge für Zuversicht, schrieb Michael Briest in seiner Analyse vom Freitag zu den Quartalszahlen des Softwareherstellers./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.