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Kaufempfehlungen KW 40 02.10.2026 15:08:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

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    Short 14’551.27 13.83 S6BWWU
    Short 15’091.23 8.90 SQBAIU
    SMI-Kurs: 13’713.05 02.10.2026 15:01:40
    Long 13’146.13 19.60 SXBT2U
    Long 12’844.21 13.76 BSU9TU
    Long 12’304.10 8.93 SBWBRU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

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