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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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08.09.2026 11:27:30

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
70.02 CHF -0.07%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Saint-Gobain mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. In seinem ausführlichen halbjährlichen Ausblick für die Baubranche vom Montag prognostiziert Harry Goad dem europäischen Markt nach Jahres des Rückgangs für 2026 und 2027 ein Volumenwachstum von ein beziehungsweise zwei Prozent. Entscheidend werde im kommenden Jahr der Wohnungsbaumarkt. Goads Top-Werte für Kontinentaleuropa sind CRH, Kingspan, Saint-Gobain und Vinci./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.06 € 		Abst. Kursziel*:
28.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.86%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
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11:27 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
04.08.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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