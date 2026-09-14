thyssenkrupp 14.08 CHF -5.80% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Kapitalmarkttag der europäischen Stahlsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Diese habe ehrgeizige, wenn auch möglicherweise konservativ angesetzte Finanzziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Von besonderer Bedeutung sei die Bekanntgabe eines "mittelfristigen" operativen Gewinnziels (Ebitda) von 1,2 Milliarden Euro gegenüber den zuvor für das Geschäftsjahr 2026 (endet am 30. September) prognostizierten 0,4 Milliarden Euro. Dieses Ziel liege deutlich über seiner sowie der Markterwartung und deute damit letztlich auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial für die Bewertung von Thyssenkrupp hin./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST





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