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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

13.93
CHF
-0.23
CHF
-1.59 %
09:26:44
SWX
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28.09.2026 22:42:49

thyssenkrupp Neutral

thyssenkrupp
14.08 CHF -5.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Kapitalmarkttag der europäischen Stahlsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Diese habe ehrgeizige, wenn auch möglicherweise konservativ angesetzte Finanzziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Von besonderer Bedeutung sei die Bekanntgabe eines "mittelfristigen" operativen Gewinnziels (Ebitda) von 1,2 Milliarden Euro gegenüber den zuvor für das Geschäftsjahr 2026 (endet am 30. September) prognostizierten 0,4 Milliarden Euro. Dieses Ziel liege deutlich über seiner sowie der Markterwartung und deute damit letztlich auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial für die Bewertung von Thyssenkrupp hin./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender thyssenkrupp-Kurs >5
Fallender thyssenkrupp-Kurs >5
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15.44 € 		Abst. Kursziel*:
-2.88%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.60%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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