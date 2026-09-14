thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Kapitalmarkttag der europäischen Stahlsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Diese habe ehrgeizige, wenn auch möglicherweise konservativ angesetzte Finanzziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Von besonderer Bedeutung sei die Bekanntgabe eines "mittelfristigen" operativen Gewinnziels (Ebitda) von 1,2 Milliarden Euro gegenüber den zuvor für das Geschäftsjahr 2026 (endet am 30. September) prognostizierten 0,4 Milliarden Euro. Dieses Ziel liege deutlich über seiner sowie der Markterwartung und deute damit letztlich auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial für die Bewertung von Thyssenkrupp hin./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.60%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
28.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
28.09.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.09.26
|MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|14.15
|0.18%
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OHB Buy
|07:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Fresenius Medical Care Hold
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
thyssenkrupp Neutral
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Boeing Overweight