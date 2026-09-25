Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach der Bekanntgabe eines neuen Software-Fehlers bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Angesichts der Abstürze der Flugzeuge vom Typ Max in den Jahren 2018 und 2019 befasse sich der Flugzeugbauer intensiv mit den Sicherheitsaspekten der Flugsteuerungssoftware, schrieb Seth M. Seifman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichwohl könnte diese Vorgeschichte auch dazu führen, dass Aufsichtsbehörden und Kunden diesem Thema kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit widmeten./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 290.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 185.81
|
Abst. Kursziel*:
56.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 184.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.29%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
22:33
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22:33
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
19:42
|Boeing mit Softwareproblem bei 737 MAX - Aktie fällt (AWP)
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Montagmittag (finanzen.ch)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|20:51
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:51
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:51
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|156.75
|-4.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Boeing Overweight
|20:50
|
JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Overweight
|19:10
|
Deutsche Bank AG
SpaceX Buy
|16:32
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|16:31
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Buy
|15:57
|
DZ BANK
KWS SAAT Halten
|15:36
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy