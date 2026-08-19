EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62.08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.611 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 79.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28.45 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 39.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch