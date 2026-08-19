Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
19.08.2026 10:02:14
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62.08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.611 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 79.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28.45 Prozent.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 39.74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!