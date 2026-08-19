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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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Langfristige Performance 19.08.2026 10:02:14

EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Saint-Gobain-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Saint-Gobain
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Vor 5 Jahren wurde das Saint-Gobain-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62.08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.611 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 79.74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.45 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28.45 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 39.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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