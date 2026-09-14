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OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

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29.09.2026 08:21:32

OHB SE Buy

OHB
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Der Weltraumsektor werde von den Anlegern noch stark vernachlässigt, schrieb Michael Filatov am Montag in einem Branchenkommentar nach Gesprächen in Nordamerika. Neben OHB bezog er sich auch auf AST SpaceMobile, Avio, HawkEye 360, Planet Labs und Rocket Lab. An OHB und Rocket Lab seien die Gesprächspartner besonders interessiert gewesen, relativ stark investiert seien sie bereits in Planet Labs./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: OHB SE Buy
Unternehmen:
OHB SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
358.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
180.00 € 		Abst. Kursziel*:
98.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
180.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
98.01%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
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08:21 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 OHB Outperform Oddo BHF
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