OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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OHB SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Der Weltraumsektor werde von den Anlegern noch stark vernachlässigt, schrieb Michael Filatov am Montag in einem Branchenkommentar nach Gesprächen in Nordamerika. Neben OHB bezog er sich auch auf AST SpaceMobile, Avio, HawkEye 360, Planet Labs und Rocket Lab. An OHB und Rocket Lab seien die Gesprächspartner besonders interessiert gewesen, relativ stark investiert seien sie bereits in Planet Labs./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
358.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
180.00 €
|
Abst. Kursziel*:
98.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
180.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
98.01%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
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28.09.26
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