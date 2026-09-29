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29.09.2026 09:21:00
RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper
RWE soll gemeinsam mit KKR ein unverbindliches Gebot für den Gaskonzern Uniper abgegeben haben. Damit würde RWE seine bisherige Haltung ändern.
Das "Handelsblatt" hatte zudem in der vergangenen Woche berichtet, dass die zum tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gehörende EPH ebenfalls ein Gebot abgegeben habe. KKR, RWE, Brookfield, CPPIB und Uniper wollten sich nicht äussern, Equinor war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
RWE mit Kehrtwende bei Uniper
Für RWE stellt das Angebot eine Kehrtwende dar, nachdem Vorstandschef Markus Krebber im August in einer Telefonkonferenz mit Analysten erklärt hatte, das Unternehmen sei nicht an einem Kauf von Uniper interessiert. Mit Equinor, das selbst mehrheitlich im Staatsbesitz ist, unterhält Uniper bereits geschäftliche Beziehungen und hat erst Ende August einen grossen Erdgas-Liefervertrag mit den Norwegern abgeschlossen.
Uniper für Deutschlands Energiesicherheit wichtig
Uniper hat als Gasimporteur und Kraftwerksbetreiber eine grosse Bedeutung für Deutschlands Energiesicherheit. Das Unternehmen ist derzeit fast vollständig in deutschem Staatsbesitz. Bis Ende 2028 muss Deutschland seine Anteile aber wieder auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie verringert haben.
Die RWE-Aktie zeigt sich im frühen XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 58,76 Euro, für die Uniper-Aktie legt 3,14 Prozent auf 46 Euro zu.
DÜSSELDORF (awp international)
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