RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper

Der Energiekonzern RWE hat offenbar ein Auge auf den Gaskonzern Uniper geworfen. Zusammen mit dem Finanzinvestor KKR hätten die Essener ein unverbindliches Gebot für das Staatsunternehmen abgegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Weitere interessierte Parteien seien der norwegische Konzern Equinor sowie ein Konsortium aus Brookfield Asset Management und dem Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). In der vergangenen Woche war die Frist für die Abgabe unverbindlicher Angebote abgelaufen.

Das "Handelsblatt" hatte zudem in der vergangenen Woche berichtet, dass die zum tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gehörende EPH ebenfalls ein Gebot abgegeben habe. KKR, RWE, Brookfield, CPPIB und Uniper wollten sich nicht äussern, Equinor war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

RWE mit Kehrtwende bei Uniper

Für RWE stellt das Angebot eine Kehrtwende dar, nachdem Vorstandschef Markus Krebber im August in einer Telefonkonferenz mit Analysten erklärt hatte, das Unternehmen sei nicht an einem Kauf von Uniper interessiert. Mit Equinor, das selbst mehrheitlich im Staatsbesitz ist, unterhält Uniper bereits geschäftliche Beziehungen und hat erst Ende August einen grossen Erdgas-Liefervertrag mit den Norwegern abgeschlossen.

Uniper für Deutschlands Energiesicherheit wichtig

Uniper hat als Gasimporteur und Kraftwerksbetreiber eine grosse Bedeutung für Deutschlands Energiesicherheit. Das Unternehmen ist derzeit fast vollständig in deutschem Staatsbesitz. Bis Ende 2028 muss Deutschland seine Anteile aber wieder auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie verringert haben.

Die RWE-Aktie zeigt sich im frühen XETRA-Handel zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 58,76 Euro, für die Uniper-Aktie legt 3,14 Prozent auf 46 Euro zu.

DÜSSELDORF (awp international)