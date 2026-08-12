EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 12.08.2023 wurde das Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61.00 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 163.934 Saint-Gobain-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Saint-Gobain-Papiers auf 85.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’934.43 EUR wert. Mit einer Performance von +39.34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 41.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch