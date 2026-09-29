NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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29.09.2026 07:13:00
AMD-Aktie: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
AMD übernimmt das KI-Start-up World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar und holt Gründerin Fei-Fei Li als Chefwissenschaftlerin an Bord.
AMD will Nvidia mit KI-Technik herausfordern
Nvidia dominiert das Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz und Diensten rund um die Technik. Rivalen wie AMD und Intel konnten sich bisher eher kleinere Nischen erkämpfen, hoffen aber weiterhin, Nvidia mit neuen Produkten mehr Marktanteile abnehmen zu können. Li, die auch Professorin an der Elite-Uni Stanford ist, gilt als eine Vorreiterin der KI-Forschung. Sie gründete World Labs im Jahr 2024.
Die AMD-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 0,40 Prozent fester bei 610,30 US-Dollar. NVIDIA-Titel gewinnen 0,26 Prozent auf 229,45 US-Dollar.
SANTA CLARA (awp international)
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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