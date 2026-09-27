NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der Markteinführung der überarbeiteten Copilot-App auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Damit versuche der Softwarekonzern, Copilot als Einstiegspunkt für Wissensarbeiter in die Nutzung von Produktivitäts- und KI-Tools zu etablieren, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte geht davon aus, dass sich bei den kommenden Ergebnisveröffentlichungen und auf der Microsoft-Veranstaltung Ignite Impulse für den Aktienkurs aus den Kennzahlen zur Nutzung der App pro Kopf sowie aus dem Vertrauen in das Wachstum des Microsoft 365 Commercial Cloud-Geschäfts ergeben werden./la/he;