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28.09.2026 21:34:31

Microsoft Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der Markteinführung der überarbeiteten Copilot-App auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Damit versuche der Softwarekonzern, Copilot als Einstiegspunkt für Wissensarbeiter in die Nutzung von Produktivitäts- und KI-Tools zu etablieren, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte geht davon aus, dass sich bei den kommenden Ergebnisveröffentlichungen und auf der Microsoft-Veranstaltung Ignite Impulse für den Aktienkurs aus den Kennzahlen zur Nutzung der App pro Kopf sowie aus dem Vertrauen in das Wachstum des Microsoft 365 Commercial Cloud-Geschäfts ergeben werden./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:16 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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