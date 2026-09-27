Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der Markteinführung der überarbeiteten Copilot-App auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Damit versuche der Softwarekonzern, Copilot als Einstiegspunkt für Wissensarbeiter in die Nutzung von Produktivitäts- und KI-Tools zu etablieren, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte geht davon aus, dass sich bei den kommenden Ergebnisveröffentlichungen und auf der Microsoft-Veranstaltung Ignite Impulse für den Aktienkurs aus den Kennzahlen zur Nutzung der App pro Kopf sowie aus dem Vertrauen in das Wachstum des Microsoft 365 Commercial Cloud-Geschäfts ergeben werden./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 509.22
|
Abst. Kursziel*:
22.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 509.45
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.68%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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