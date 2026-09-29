Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel fpür Iberdrola von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Brand passte seine Schätzungen für die Spanier an höhere Strompreise und ein besseres kurzfristiges Wachstumsprofil an, wie er in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung schrieb. Er rechnet bis 2028 weiter mit zweistelligen Ergebnissteigerungen. Zudem werde das Unternehmen zur Vorlage der Resultate des dritten Quartals den Jahresausblick für 2026 wohl anheben./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.53 €
|
Abst. Kursziel*:
7.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.42%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
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