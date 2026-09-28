Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 60 auf 42 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Dialysekonzern müsse den Absatzmotor neu starten, schrieb Harry Gillis am Montag. Die Impulse aus eigener Kraft liefen jedenfalls aus. Die Papiere hält Gillis für fair bewertet. Hinzu komme der belastende Überhang aus der Beteiligung durch Fresenius, die weiter abgebaut werden dürfte./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.41 €
|
Abst. Kursziel*:
3.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.69%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
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28.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX pendelt am Montagnachmittag um Schlusskurs von (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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28.09.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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28.09.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37.35
|2.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:30
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Deutsche Bank AG
Iberdrola Buy
|08:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
OHB Buy
|07:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Fresenius Medical Care Hold
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
thyssenkrupp Neutral
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|28.09.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Boeing Overweight