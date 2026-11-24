Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Thomas Schinecker im Rahmen einer hauseigenen Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 500 Franken auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Pharmakonzerns in sein Umsatzwachstum bleibe robust, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dazu sei der Optimismus mit Blick auf die Markteinführung von Wilserdly/Giredestrant hoch./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
396.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
397.67 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.73%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
09:28
|Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Börse Zürich: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
23.11.26
|SMI aktuell: SMI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Roche-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform (finanzen.ch)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|395.60
|-0.90%
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