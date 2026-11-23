Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.60 Prozent stärker bei 2’354.68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.081 Prozent auf 2’342.62 Punkte an der Kurstafel, nach 2’340.73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’358.25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’339.07 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2’325.30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’310.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2’033.31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.47 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 2.65 Prozent auf 506.80 CHF), Sandoz (+ 2.24 Prozent auf 82.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.05 Prozent auf 66.68 CHF), Richemont (+ 1.89 Prozent auf 172.20 CHF) und Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 624.40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-2.81 Prozent auf 63.54 CHF), Kühne + Nagel International (-1.29 Prozent auf 222.20 CHF), Amrize (-0.97 Prozent auf 33.57 CHF), Swisscom (-0.49 Prozent auf 711.00 CHF) und Nestlé (-0.34 Prozent auf 85.26 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’464’608 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 342.372 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.50 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch