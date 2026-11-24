Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche AG nach einem Treffen mit Vorständen bei einer Unternehmensveranstaltung in Dubai mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein gestiegenes Vertrauen in die Umsetzung seiner Strategie und insbesondere die angestrebte Barmittelentwicklung sowie das Monetarisierungspotenzial der Marke gezeigt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung /rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.55 €
|
Abst. Kursziel*:
29.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.72%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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