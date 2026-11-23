Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Schweizer seien zuversichtlich, dass das Krebsmittel Giredestrant (US-Markenname Wilserdly) ihr bisher umsatzstärkstes Präparat werde, schrieb Trung Huynh am Sonntag im Nachgang einer Roadshow mit dem Finanzchef und dem Investor-Relations-Team in Kanada. Sie hätten einen Vergleich zum Antikörper Pembrolizumab von Merck & Co gezogen und seiner Dominanz beim PD-L1-Therapieansatz.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Roche-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 11:51 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.3 Prozent auf 398.00 CHF zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 0.50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137’957 Roche-Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 21.3 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 28.01.2027 wird Roche Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 17:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / EST



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