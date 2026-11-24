Heute vor 3 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31.83 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Delivery Hero-Aktie investiert, befänden sich nun 314.169 Delivery Hero-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’376.06 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 23.11.2026 auf 36.21 EUR belief. Damit wäre die Investition 13.76 Prozent mehr wert.

Der Delivery Hero-Wert an der Börse wurde auf 11.26 Mrd. Euro beziffert. Delivery Hero-Anteile wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie wurde der Erstkurs mit 26.90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch