Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Schweizer seien zuversichtlich, dass das Krebsmittel Giredestrant (US-Markenname Wilserdly) ihr bisher umsatzstärkstes Präparat werde, schrieb Trung Huynh am Sonntag im Nachgang einer Roadshow mit dem Finanzchef und dem Investor-Relations-Team in Kanada. Sie hätten einen Vergleich zum Antikörper Pembrolizumab von Merck & Co gezogen und seiner Dominanz beim PD-L1-Therapieansatz./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Outperform
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
397.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
398.13 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.47%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
12:26
|Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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20.11.26
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Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|11:19
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|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
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|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Roche Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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