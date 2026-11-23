NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Schweizer seien zuversichtlich, dass das Krebsmittel Giredestrant (US-Markenname Wilserdly) ihr bisher umsatzstärkstes Präparat werde, schrieb Trung Huynh am Sonntag im Nachgang einer Roadshow mit dem Finanzchef und dem Investor-Relations-Team in Kanada. Sie hätten einen Vergleich zum Antikörper Pembrolizumab von Merck & Co gezogen und seiner Dominanz beim PD-L1-Therapieansatz./rob/ag/tih;