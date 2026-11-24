SLI 3025288 / CH0030252883
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24.11.2026 09:28:14
Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus
Der SLI hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0.18 Prozent stärker bei 2’373.57 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.159 Prozent höher bei 2’373.13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’369.36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’372.79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’375.40 Zählern.
SLI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der SLI bei 2’325.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2’314.36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der SLI 2’040.27 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 1.03 Prozent auf 666.40 CHF), Swiss Re (+ 0.96 Prozent auf 152.25 CHF), Amrize (+ 0.94 Prozent auf 34.28 CHF), Holcim (+ 0.67 Prozent auf 74.92 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.57 Prozent auf 638.60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-1.90 Prozent auf 289.80 CHF), Kühne + Nagel International (-1.33 Prozent auf 222.80 CHF), Sandoz (-0.65 Prozent auf 82.46 CHF), Partners Group (-0.61 Prozent auf 622.00 CHF) und Galderma (-0.08 Prozent auf 187.55 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 125’692 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 343.676 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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