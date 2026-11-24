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|Rentables Scout24-Investment?
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24.11.2026 10:02:13
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Scout24-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Scout24-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Scout24-Aktie an diesem Tag 33.85 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 295.421 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 81.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’180.21 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 141.80 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Scout24 belief sich jüngst auf 5.50 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30.75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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