Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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28.10.2026 10:59:02
Roche Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 500 Franken auf "Buy" belassen. Die auf dem Onkologiekongress Esmo präsentierten Studiendaten seien leicht positiv, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
394.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
26.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
393.17 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.17%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
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|Börse Zürich in Rot: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
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27.10.26
|Aufschläge in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
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27.10.26
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
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27.10.26
|Aufschläge in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI (finanzen.ch)
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27.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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27.10.26
|Börse Zürich: SLI im Aufwind (finanzen.ch)
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27.10.26
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Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
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|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
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|RBC Capital Markets
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|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
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|Roche Hold
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|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
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