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28.10.2026 10:59:02

Roche Buy

Roche
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 500 Franken auf "Buy" belassen. Die auf dem Onkologiekongress Esmo präsentierten Studiendaten seien leicht positiv, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Buy
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
500.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
394.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
26.65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
393.17 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
27.17%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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10:59 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
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