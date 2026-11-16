Roche 406.59 CHF -0.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Gespräch mit Finanzchef Alan Hippe einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Dieser habe sich erfreut über die Giredestrant-Zulassung in den USA mit einem Listenpreis auf Höhe von Konkurrenzprodukten gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Management sei zudem mit Blick auf das Wachstum bis 2030 zuversichtlich./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.