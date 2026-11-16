Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach einem Gespräch mit Finanzchef Alan Hippe einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Dieser habe sich erfreut über die Giredestrant-Zulassung in den USA mit einem Listenpreis auf Höhe von Konkurrenzprodukten gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Management sei zudem mit Blick auf das Wachstum bis 2030 zuversichtlich./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Underperform
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
406.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-38.45%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
406.59 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-38.51%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
17:58
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17:58
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|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.ch)
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|Börse Zürich: SLI zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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09:28
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|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|28.10.26
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|28.10.26
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|23.10.26
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|23.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
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Aktien in diesem Artikel
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