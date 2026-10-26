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Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

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26.10.2026 12:11:46

Roche Neutral

Roche
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
394.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15.15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
395.63 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.33%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
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12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
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