Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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26.10.2026 12:11:46
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
335.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
394.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15.15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
395.63 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.33%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
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|23.10.26
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|23.10.26
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|23.10.26
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|23.10.26
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|23.10.26
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|02.02.26
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|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|12.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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