Zum Handelsschluss gewann der SLI im SIX-Handel 1.22 Prozent auf 2’369.36 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.081 Prozent fester bei 2’342.62 Punkten in den Montagshandel, nach 2’340.73 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’375.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2’339.07 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’325.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 2’310.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2’033.31 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10.15 Prozent zu Buche. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 5.25 Prozent auf 519.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.56 Prozent auf 68.32 CHF), Richemont (+ 3.20 Prozent auf 174.40 CHF), Sandoz (+ 3.11 Prozent auf 83.00 CHF) und Galderma (+ 2.65 Prozent auf 187.70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Julius Bär (-1.77 Prozent auf 64.22 CHF), Swisscom (-1.68 Prozent auf 702.50 CHF), Nestlé (-0.78 Prozent auf 84.88 CHF), Lindt (-0.72 Prozent auf 8’270.00 CHF) und Schindler (+ 0.00 Prozent auf 289.80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5’791’419 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 342.372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.50 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch