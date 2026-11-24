International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Outperform" belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen ? vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia ? seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving am Montag./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.55 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.55 £
|
Abst. Kursziel*:
21.92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.15%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
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|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
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|International Consolidated Airlines Outperform
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|17.11.26
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|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
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|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.99
|3.29%
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