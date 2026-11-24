Am 24.11.2016 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile betrug an diesem Tag 19.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 513.875 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 23.11.2026 17’759.51 EUR wert, da der Schlussstand 34.56 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.60 Prozent angezogen.

Ahold Delhaize (Ahold) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch