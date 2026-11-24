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24.11.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 24.11.2016 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile betrug an diesem Tag 19.46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 513.875 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wären am 23.11.2026 17’759.51 EUR wert, da der Schlussstand 34.56 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.60 Prozent angezogen.
Ahold Delhaize (Ahold) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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