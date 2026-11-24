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24.11.2026 10:04:44
Roche-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Das Roche-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis genauer unter die Lupe genommen.
Deutsche Bank Research hat Roche nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Thomas Schinecker im Rahmen einer hauseigenen Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 500 Franken auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Pharmakonzerns in sein Umsatzwachstum bleibe robust, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dazu sei der Optimismus mit Blick auf die Markteinführung von Wilserdly/Giredestrant hoch.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Roche-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Roche-Aktie musste um 09:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 396.80 CHF abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 26.01 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 59’523 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20.9 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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