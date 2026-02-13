Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Aktien der Schweizer handelten mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel zum Durchschnitt europäischer Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten am Montag. Diese Prämie werde jedoch vom Wachstum nicht gerechtfertigt. Neuigkeiten von Wettbewerbern in diesem Jahr drohten vielmehr zu einer Gefahr für die Medikamente von Roche zu werden. Entsprechende Risiken existierten für Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und für Giredestrant gegen Brustkrebs./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
360.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-36.16%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
360.52 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-36.20%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:29
|Roche Aktie News: Roche am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Pluszeichen in Zürich: SLI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche büsst am Montagvormittag ein (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Roche Aktie News: Roche verteidigt Stellung am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.02.26
|SIX-Handel: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|360.10
|0.03%
