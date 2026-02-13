Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

360.70
CHF
0.70
CHF
0.19 %
14:51:05
SWX
16.02.2026 13:23:51

Roche Underperform

Roche
360.52 CHF -0.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Aktien der Schweizer handelten mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel zum Durchschnitt europäischer Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten am Montag. Diese Prämie werde jedoch vom Wachstum nicht gerechtfertigt. Neuigkeiten von Wettbewerbern in diesem Jahr drohten vielmehr zu einer Gefahr für die Medikamente von Roche zu werden. Entsprechende Risiken existierten für Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und für Giredestrant gegen Brustkrebs./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
360.30 CHF 		Abst. Kursziel*:
-36.16%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
360.52 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-36.20%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

