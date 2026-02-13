NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Die Aktien der Schweizer handelten mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel zum Durchschnitt europäischer Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten am Montag. Diese Prämie werde jedoch vom Wachstum nicht gerechtfertigt. Neuigkeiten von Wettbewerbern in diesem Jahr drohten vielmehr zu einer Gefahr für die Medikamente von Roche zu werden. Entsprechende Risiken existierten für Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und für Giredestrant gegen Brustkrebs./rob/bek/ag;