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|Profitables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?
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24.11.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an diesem Tag 53.86 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18.567 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 72.62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’348.31 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 34.83 Prozent gleich.
Der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Wert an der Börse wurde auf 143.92 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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