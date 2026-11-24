AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra mit einem Kursziel von 13,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen - vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia - seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving am Montag./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13.15 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
14.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
14.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.60%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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