Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Idorsia-Papier an diesem Tag 1.65 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Idorsia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 607.165 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 3.64 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’208.86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 120.89 Prozent gesteigert.

Am Markt war Idorsia jüngst 968.03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch