Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Jahresausblick des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Umsetzung und einer soliden Pipeline bis 2027 bleibe er bei seinem positiven Anlagevotum, erkenne jedoch an, dass die Bewertung hoch sei und kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben dürften./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Outperform
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
392.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
392.05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.03%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:34
|UBS AG: Buy für Roche-Aktie (finanzen.ch)
|
14:43
|Roche-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Underperform ein (finanzen.ch)
|
12:43
|Roche-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:24
|Roche-Aktie: Deutsche Bank AG revidiert auf Buy (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|14:54
|Roche Outperform
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|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
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|08:35
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|Deutsche Bank AG
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|14:54
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|RBC Capital Markets
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|08:35
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|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
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|Roche Underperform
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|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|390.70
|-0.36%
Aktuelle Aktienanalysen
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JP Morgan Chase & Co.
Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Barclays Buy
|14:57
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Deutsche Bank Buy
|14:56
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|14:55
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Zurich Insurance Neutral
|14:55
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