NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Jahresausblick des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Umsetzung und einer soliden Pipeline bis 2027 bleibe er bei seinem positiven Anlagevotum, erkenne jedoch an, dass die Bewertung hoch sei und kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben dürften./rob/edh/he;