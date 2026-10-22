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Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

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23.10.2026 14:54:09

Roche Outperform

Roche
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Jahresausblick des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Umsetzung und einer soliden Pipeline bis 2027 bleibe er bei seinem positiven Anlagevotum, erkenne jedoch an, dass die Bewertung hoch sei und kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben dürften./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Outperform
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
392.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
1.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
392.05 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2.03%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
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