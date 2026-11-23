Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 1.12 Prozent höher bei 14’735.64 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.677 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.071 Prozent fester bei 14’582.51 Punkten, nach 14’572.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’778.68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’543.81 Zählern.

SMI auf Jahressicht

Der SMI wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 14’462.36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 14’456.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 12’632.67 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11.23 Prozent zu Buche. Bei 15’272.42 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.56 Prozent auf 68.32 CHF), Richemont (+ 3.20 Prozent auf 174.40 CHF), Sandoz (+ 3.11 Prozent auf 83.00 CHF), Galderma (+ 2.65 Prozent auf 187.70 CHF) und UBS (+ 2.60 Prozent auf 37.93 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-0.78 Prozent auf 84.88 CHF), Amrize (+ 0.18 Prozent auf 33.96 CHF), Novartis (+ 0.20 Prozent auf 128.02 CHF), Zurich Insurance (+ 0.25 Prozent auf 635.00 CHF) und Swiss Re (+ 0.53 Prozent auf 150.80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5’791’419 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 342.372 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.46 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch