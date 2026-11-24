ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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24.11.2026 09:03:57
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 76 auf 74 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die angekündigte Übernahme von Ziehl-Abegg erscheine teuer, doch das Management des Schweizer Technologiekonzerns habe sich ein ehrgeiziges Margensteigerungsziel gesetzt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
74.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68.42 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67.86 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.04%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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