ABB 67.86 CHF -0.85% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 76 auf 74 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die angekündigte Übernahme von Ziehl-Abegg erscheine teuer, doch das Management des Schweizer Technologiekonzerns habe sich ein ehrgeiziges Margensteigerungsziel gesetzt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.