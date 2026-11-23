Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.53 Prozent höher bei 14’649.84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.677 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.071 Prozent auf 14’582.51 Punkte an der Kurstafel, nach 14’572.14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 14’669.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’543.81 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der SMI noch bei 14’462.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SMI mit 14’456.98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SMI mit 12’632.67 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.59 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15’272.42 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Sandoz (+ 2.24 Prozent auf 82.30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.05 Prozent auf 66.68 CHF), Richemont (+ 1.89 Prozent auf 172.20 CHF), Partners Group (+ 1.69 Prozent auf 624.40 CHF) und Galderma (+ 1.61 Prozent auf 185.80 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Amrize (-0.97 Prozent auf 33.57 CHF), Nestlé (-0.34 Prozent auf 85.26 CHF), Novartis (-0.03 Prozent auf 127.72 CHF), Zurich Insurance (+ 0.09 Prozent auf 634.00 CHF) und Roche (+ 0.35 Prozent auf 398.20 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’464’608 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 342.372 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch