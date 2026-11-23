SLI 3025288 / CH0030252883
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23.11.2026 15:58:21
Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SLI aktuell
Der SLI gewinnt am ersten Tag der Woche an Fahrt.
Um 15:40 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0.75 Prozent auf 2’358.29 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.081 Prozent auf 2’342.62 Punkte an der Kurstafel, nach 2’340.73 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2’339.07 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’361.82 Zähler.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 2’325.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 2’310.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 2’033.31 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.64 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten markiert.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 6.14 Prozent auf 524.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.10 Prozent auf 68.02 CHF), Richemont (+ 3.05 Prozent auf 174.15 CHF), Sandoz (+ 2.66 Prozent auf 82.64 CHF) und Partners Group (+ 1.95 Prozent auf 626.00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-2.39 Prozent auf 63.82 CHF), Lindt (-1.20 Prozent auf 8’230.00 CHF), Nestlé (-1.05 Prozent auf 84.65 CHF), Swisscom (-1.05 Prozent auf 707.00 CHF) und Amrize (-1.00 Prozent auf 33.56 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2’646’281 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 342.372 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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