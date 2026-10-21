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Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

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21.10.2026 13:22:42

Roche Hold

Roche
389.98 CHF 0.17%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Aktie sei unter den größeren europäischen Pharmaunternehmen derzeit am höchsten bewertet, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies lasse mit Blick auf den Markteintritt des Brustkrebspräparats Giredestrant wenig Spielraum für Fehler./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Hold
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
421.05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
389.98 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
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13:22 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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