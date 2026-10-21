Roche 389.98 CHF 0.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Die Aktie sei unter den größeren europäischen Pharmaunternehmen derzeit am höchsten bewertet, schrieb Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies lasse mit Blick auf den Markteintritt des Brustkrebspräparats Giredestrant wenig Spielraum für Fehler./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.