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Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

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02.11.2026 11:21:20

Roche Neutral

Roche
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 376 auf 420 Franken angehoben. Die Abstufung auf "Neutral" erfolge nach einem mehr als 50-prozentigen Kursanstieg der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten, schrieb Matthew Weston in einer Studie am Montag. Seine mittelfristigen guten Wachstumsaussichten für den schweizerischen Pharmakonzern seien gänzlich intakt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
420.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
398.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
5.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
397.81 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
5.58%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
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11:21 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
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23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
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