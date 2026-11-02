Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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Roche Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 376 auf 420 Franken angehoben. Die Abstufung auf "Neutral" erfolge nach einem mehr als 50-prozentigen Kursanstieg der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten, schrieb Matthew Weston in einer Studie am Montag. Seine mittelfristigen guten Wachstumsaussichten für den schweizerischen Pharmakonzern seien gänzlich intakt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Neutral
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
420.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
398.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
5.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
397.81 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.58%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|Roche Buy
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|26.10.26
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|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
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|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
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|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|397.80
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