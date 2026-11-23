SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|SMI-Performance im Blick
|
23.11.2026 15:58:21
SMI aktuell: SMI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus
Der SMI zeigt derzeit eine positive Tendenz.
Um 15:40 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0.56 Prozent nach oben auf 14’653.03 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.677 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.071 Prozent stärker bei 14’582.51 Punkten, nach 14’572.14 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 14’543.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’682.42 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der SMI bei 14’462.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 14’456.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SMI bei 12’632.67 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.61 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.10 Prozent auf 68.02 CHF), Richemont (+ 3.05 Prozent auf 174.15 CHF), Sandoz (+ 2.66 Prozent auf 82.64 CHF), Partners Group (+ 1.95 Prozent auf 626.00 CHF) und Sika (+ 1.65 Prozent auf 184.55 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Nestlé (-1.05 Prozent auf 84.65 CHF), Amrize (-1.00 Prozent auf 33.56 CHF), Novartis (-0.58 Prozent auf 127.02 CHF), Zurich Insurance (-0.16 Prozent auf 632.40 CHF) und Roche (+ 0.08 Prozent auf 397.10 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 2’646’281 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 342.372 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’735.64
|1.12%
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.