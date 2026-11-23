Um 15:40 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0.56 Prozent nach oben auf 14’653.03 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1.677 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.071 Prozent stärker bei 14’582.51 Punkten, nach 14’572.14 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 14’543.81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’682.42 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, notierte der SMI bei 14’462.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 14’456.98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SMI bei 12’632.67 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.61 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15’272.42 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4.10 Prozent auf 68.02 CHF), Richemont (+ 3.05 Prozent auf 174.15 CHF), Sandoz (+ 2.66 Prozent auf 82.64 CHF), Partners Group (+ 1.95 Prozent auf 626.00 CHF) und Sika (+ 1.65 Prozent auf 184.55 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Nestlé (-1.05 Prozent auf 84.65 CHF), Amrize (-1.00 Prozent auf 33.56 CHF), Novartis (-0.58 Prozent auf 127.02 CHF), Zurich Insurance (-0.16 Prozent auf 632.40 CHF) und Roche (+ 0.08 Prozent auf 397.10 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 2’646’281 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 342.372 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch