Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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17.11.2026 07:40:33
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Trung Huynh sieht die überraschend frühe Zulassung von Giredestrant in Brustkrebs-Kombinationstherapie positiv für die Schweizer. Ende November stehe nun mit der Entscheidung über den Antrag aus der lidERA-Studie eine größere Patientengruppe im Frühstadium im Fokus./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Outperform
|
Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
409.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.27%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
409.04 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.21%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|02.11.26
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